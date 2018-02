No Entloossung vum Ryszard Czarnecki

No Exit vum Ryszard Czarnecki / Reportage Bill Wirtz



Zanter enger Rei Méint droe polnesch Memberen hiren interne politesche Sträit am Europaparlament aus. An der Hëtzt vum politeschen Debat hat de Vize-President Czarnecki eng polnesch Europaparlamentarierin aus dem Grupp vun der Europäescher Vollekspartei als “szmalcownik” vernannt. Esou ee Begrëff ze verwenden wier komplett onzoulässeg, seet de Lëtzebuerger Europaparlamentarier Frank Engel. Dëse Begrëff géing a Polen nämlech benotzt ginn, fir Leit ze beschreiwen, déi an Zäite vun der Däitscher Besetzung Judden erpresst hunn, fir vun hinne Suen ze kréien, fir datt si se net verroden a se um Enn awer dacks verroden hunn, sou den Europaparlamentarier.

De Ryszard Czarnecki hätt genuch Méiglechkeete gehat, fir sech fir seng Ausso ze entschëllegen, mee hätt méi wéi eng kéier confirméiert, dass hie bei senger Ausso bleift. Déi polnesch Konservativ hunn dem Parlament virgeworf, dass hei eng Remarque jugéiert gi wier, déi net am Parlament selwer gemaach gouf, an dass dowéinst den Ryszard Czarnecki dofir Immunitéit hätt. Dat gesäit de Frank Engel anescht.

Dass d’polnesch Regierungspartei sech géif als Victime gesinn wier eng klassesch Taktik.

Dës Strategie géif a Polen dozou féieren, dass d’Bevëlkerung just méi Support fir eng Regierung weist, déi d’onofhängeg Justiz a Fro stellt. Och wann der Europäesch Unioun hier Mëttelen begrenzt wieren, wier der Kommissioun hir Décisioun fir d’Prozeduren fir Sanktiounen géint Polen anzeleeden déi richteg, seet de Frank Engel. Et wier net méi akzeptabel, dass elementar rechtstaatlech Prinzipien mam Fouss getrëppelt géife ginn.