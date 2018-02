© afp

Extrait Donald Tusk



Bei de Gespréicher goung et ënnert anerem ëm d’EU-Presidence, déi Éisträich am zweeten Hallefjoer iwwerhuele wäert. De Schwéierpunkt soll op d’Lutte géint déi illegal Migratioun geluecht ginn. An deem Kontext ass dann och den 18. September ee Sommet vun de Staats- a Regierungschefen an der éisträichescher Haaptstad geplangt. Dem Donald Tusk no, bleift d’Migratioun zukünfteg een Challenge. D'EU misst mat de verschiddenen Natiounen zesumme schaffen, fir datt d'Migratioun geléngt an net nei Ënnerdeelungen entstinn.

Während der éisträichescher Presidence wäerten awer och d’Sécherheet, den EU-Budget an de Brexit am Mëttelpunkt stoen, esou nach de Rotspresident.