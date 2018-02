Eng direkt Wahl vum Kommissiounspresident huet de Juncker awer ofgeleent. "Et mécht Sënn, dass d'Mënsche wëssen, wie Kommissiounspresident géing ginn, sollt eng Partei d'Europawahl nächst Joer gewannen", sot de Kommissiounspresident um Mëttwoch zu Bréissel. En Automatismus, deen de Kandidat vun der Gewënnerpartei zum Kommissiounschef géing maachen, kéint et awer net ginn.D'EU-Staats- a Regierungscheffe berode um Freiden d'nächst Woch iwwert déi nächst Europawahl am Fréijoer 2019. De Juncker versprécht sech vun der Nominéierung vun de Spëtzekandidaten e méi liewege Wahlkampf. Dëst stellt d'"Ufuerderung un d'Parteien, den Europawahlkampf ze besetzen", fir dass en national gefouert géing ginn, esou de Lëtzebuerger Chrëschtdemokrat.Bei der leschter Europawahl 2014 waren déi europäesch Parteifamillje fir d'éischte Kéier mat europawäite Spëtzekandidaten ugetrueden - d'Europäesch Sozialdemokrate mam SPD-Politiker Martin Schulz, d'Chrëschtdemokraten mam Jean-Claude Juncker.Nodeems déi chrëschtdemokratesch Europäesch Vollekspartei (EVP) dat bescht Resultat erreecht hat, huet d'Europaparlament mat grousser Majoritéit d'Ernennung vum Juncker zum Kommissiounspresident ënnerstëtzt.De Lëtzebuerger erënnert awer dorun, dass et och 2014 keen Automatismus gi wier. Den Europäesche Verträg entspriechend brauch de Kandidat fir d'Amt vum Kommissiounspresident souwuel d'Majoritéit vum EU-Parlament an och vun de Staats- a Regierungscheffen am EU-Rot.2014 ass et am Ufank nach Widderstand géint de Juncker ginn, ënnert anerem aus England. D'Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gesäit d'Spëtzekandidate-Modell bis haut nach als skeptesch.Eng kloer Zoustëmmung fir Weiderzefuere kënnt aus dem Parlament. Den SPD-Europadeputéierte Jo Leinen begréisst dem Juncker seng Äusserungen:"D'Spëtzekandidate-Modell ass eng grouss demokratesch Errongenschaft" an et wier gutt, dass d'Parlament um längeren Hiewel géing sëtzen. Ähnlech hu sech d'Fraktiounsvirsëtzend vun der konservativer EVP, Manfred Weber (CSU), an den europäesche Gréngen, Ska Keller, geäussert.De Jean-Claude Juncker huet d'Parteien dozou opgeruff, d'Spëtzekandidaten esou fréi wéi méiglech an nach virum Enn vum Joer z'ernennen. Nëmmen an deem Fall wier en europäesche Wahlkampf méiglech, well anescht net genuch Zäit géing bleiwen fir an all Memberstaat ze reesen. D'Méiglechkeet, "lieweg Debatten" an allen EU-Länner ze feieren, hätt et bei der leschter Europawahl net ginn, huet sech de Juncker beklot