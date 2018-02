D’Lag a Syrien an déi politesch Situatioun mat Nordkorea. Dëst sinn 2 Punkten op deenen d’EU-Ausseminister an der bulgarescher Haaptstad Sofia beroden.

Ënnert anerem wäert et och wat de Krich a Syrien ugeet, ëm déi rezent Offensive vun der Tierkei am Norde vum Land goen. Ma et wëll een och op d’Gëftgasugrëff déi leschten Zäit thematiséieren.Ee weidere Sujet um Donneschdeg wäerten d’Bäitrëttsverhandlunge vu verschiddene Länner aus dem Westbalkan goen. Do hat d’EU-Kommissioun jo déi leschte Woch annoncéiert, datt déi fir verschidde Länner aus der Regioun kéinte méi séier avancéieren, wéi bis ewell geduecht.