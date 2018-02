Zënter en Dënschdeg an nach bis e Freideg ass den CSV-EU-Deputéierten Frank Engel an der zentralafrikanescher Haaptstad Bangui op Missioun.

D’Zil ass et, mat den nationalen Autoritéiten a Vertrieder vun ONGen, iwwert d'Entwécklung vum Land ze diskutéieren. Zënter 2013 ass am Land Biergerkrich a bis ewell hunn 1,2 Milliounen Mënsche misste flüchten.

A villen Deeler vum Land gehéiert Gewalt an den Deplacement vu Mënschen zum Alldag. All zweeten Awunner aus Zentralafrika ass op Hëllef ugewisen. D’Land gehéiert dann och zu den äermsten op der Welt a läit am UNO-Entwécklungsindex op der leschter Plaz. Zënter Jore liwwere sech moslemesch a chrëschtlech Rebelle bluddeg Ausernanersetzungen. Ma weder Zivilisten, nach UNO-Zaldote bleiwe vum Konflikt verschount. Eleng d'lescht Joer goufen 800 Zivilisten ëmbruecht an annerhallef Millioune Mënsche goufe verdriwwen. 12.500 UNO-Zaldote sinn den Ament am Land präsent. Déi Zaldoten hätten awer kee Mandat, fir géint Rebelle virzegoen. Fir den CSV-Europadeputéierte Frank Engel ass dat e Feeler an den Direktiven.

Trotz der Präsenz vun UNO-Zaldote ginn aktuell 70 Prozent vum Land vun de Rebelle kontrolléiert. Déi humanitär Situatioun huet sech awer dramatesch geännert. D'Hallschent vun der Populatioun ass op Hëllef ugewisen. Millioune Leit hu keen Accès zu Waasser a Medikamenter. E grousse Problem ass, datt d'Hëllefsorganisatiounen am Land attackéiert ginn. Dowéinst géife sech eng sëllechen ONGen zréckzéien.



D'Regierung vum President Faustin Touadera, déi et zënter 2016 gëtt, konnt bis ewell awer nach näischt géint d'Gewalt maachen. D'Regierung wier ze schwaach a géif net genuch Drock maachen, heescht et vun Zivilisten. Dowéinst sollen d’UNO-Truppen an Zukunft méi gestäerkt ginn.