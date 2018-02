© afp

De Jean Asselborn



De Krich géing elo 7 Joer daueren a mëttlerweil hätte mer kleng Kricher bannent dem Krich an dat misst elo ophalen, sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn den Donneschdeg de Mëtteg an der bulgarescher Haaptstad.Et misst ee sech bewosst sinn, dass een dëse Konflikt net mat Waffe léise kann, dofir misst Syrien an eng Transitiounsphas iwwergeleet ginn an da misste sech déi verschidde Kräfte bannent dem Land all zesummen dorop fokusséieren, géint den IS virzegoen. Dat wär d'Aufgab vun der globaler Koalitioun an näischt Aneschters.

Jean Asselborn à la réunion informelle « Gymnich » des ministres des Affaires étrangères de l'UE Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, a participé à la réunion informelle « Gymnich » des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE), le 15 février 2018 à Sofia en Bulgarie. La réunion informelle fut l’occasion pour les ministres des Affaires étrangères de se pencher sur les derniers développements en Syrie, en vue notamment de la seconde conférence sur le futur de la Syrie qui se tiendra à Bruxelles les 24-25 avril 2018. « Il est difficile de s’imaginer que la tragédie en Syrie, qui dure depuis presque sept ans, puisse encore empirer, mais force est de constater que différentes guerres se superposent et s'entremêlent, des guerres se rajoutent à la guerre » a fait remarquer Jean Asselborn. Le ministre a déploré les récents développements sur terrain impliquant notamment l’Iran et Israël ainsi que la Turquie et l'escalade de la violence dans le gouvernorat d'Idlib et dans la Ghouta orientale, qui infligent de nouvelles souffrances au peuple syrien et risquent d’internationaliser encore davantage le conflit. « Le Conseil de sécurité doit maintenant jouer son rôle » a appelé Jean Asselborn, en encourageant les efforts en cours pour arriver à un cessez-le-feu, réduire le risque d’une confrontation plus large encore et accroître la pression afin que l’accès humanitaire soit étendu et appliqué sur l’ensemble du territoire syrien. « Aux acteurs de ce conflit qui n’a que trop duré, il faut répéter qu’il n’y a pas de solution militaire » a insisté Jean Asselborn. « Seul un processus politique mené par les Syriens conduisant à une transition pacifique et inclusive, conformément aux dispositions de la résolution 2254 du Conseil de sécurité du 18 décembre 2015, et fondée sur les principes du communiqué de Genève du 30 juin 2012, permettra de retrouver la stabilité en Syrie. Ce processus favorisera la paix et la réconciliation et créera l’environnement nécessaire à la lutte anti-terroriste, tout en maintenant la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de la Syrie ». Les ministres des Affaires étrangères ont ensuite porté leur attention sur les Balkans occidentaux, dans le contexte de la publication de la stratégie sur les Balkans occidentaux par la Commission européenne. « Nous discutons actuellement beaucoup de l’avenir de l’Union européenne et les Balkans occidentaux font partie de cet avenir » a déclaré le ministre Asselborn, en insistant sur le fait que « le respect des critères d’adhésion est fondamental et prime sur toute autre considération. Chaque pays devra être évalué sur base du principe des mérites propres, et des progrès accomplis dans le cadre de la phase de pré-adhésion ». Concernant la nouvelle stratégie de la Commission sur les Balkans occidentaux, Jean Asselborn a souligné qu’en matière d’élargissement de l’UE, c’est à juste titre que l’accent doit être mis sur l’Etat de droit, les libertés et droits fondamentaux, ainsi que la justice. En fin de journée, une session de travail a été dédiée à la République populaire démocratique de Corée.

Elo misst ee sech op eng UNO-Resolutioun konzentréieren, déi vu Syrien an dem Kuwait proposéiert gouf. Dës gesäit nämlech e Waffestëllstand vun 30 Deeg vir. Da misst d'EU versichen, fir Syrien an déi Phase ze kréien an där elo den Irak ass, wou een endlech nees vum Opbau a vu Reconciliatioun kéint schwätzen.