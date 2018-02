Sanitär Kris: Wat ënnerhëlt d’EU? (16.02.2018) Ebola, Zika, Riedelen, Schwéngsgripp: Alles dat sinn ustiechend Krankheeten, déi keng geographesch Grenze kennen.

Wa sech iergendwou op der Welt eng Epidemie verbreet, ass all Land gefuerdert z’observéieren an ze reagéieren. Well d‘Mënschen hautdesdaags ganz einfach a séier uechtert d’Welt kënne reesen a permanent Produiten an Déieren vun der enger Säit vun der Welt op déi aner transportéiert ginn, klëmmt de Risiko, dass ustiechend Krankheeten verspreet ginn. Aus deem Grond hält d’europäesch Unioun sanitär Krisen am A a steet senge Memberstaate mat Rot an Dot zur Säit.Zwar ass all EU-Memberstaat responsabel vu sengem eegene System a senger Gesondheetspolitik am Fall vun enger Kris, mee d’europäesch Kommissioun iwwerhëlt de Rôle vum Coordinateur fir z’evitéieren, dass ze vill ënnerschiddlech Mesurë geholl ginn. De Comité de sécurité sanitaire sëtzt zu Lëtzebuerg, wou d'Experten zesummekommen.D’Kollaboratioun am Kader vu sanitäre Krisen tëscht der EU an eenzelne Memberlänner, dorënner och Lëtzebuerg, geet awer heiansdo nach méi wäit. Lëtzebuerg huet zum Beispill och während der Ebola-Kris gehollef via d’Air Rescue e spezielle System en place ze setzen, fir infizéiert Leit am Fliger ze transportéieren.