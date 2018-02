Den EU-Kommissiounspresident präziséiert awer, déi Emanzipatioun dierft net géint d'NATO an net géint d'Vereenten Natiounen geschéien.

© AFP Archiv

Den EU-Kommissiounspräsident Jean-Claude Juncker heescht verschidde Bedenke géintiwwer der Sécherheets- a Verdeedegungspolitik net gutt.Et wier sech ëmmer driwwer beklot ginn, datt d'EU net genuch fir hir Verdeedegung géing maachen, elo géing een eppes maachen an da wier dat och net gutt, esou de Jean-Claude Juncker um Bord vun der Münchener Sécherheetskonferenz.Et wéilt een sech am genannten Domän zwar schonn emanzipéieren, awer net géint d'NATO an net géint d'Vereenten Natiounen.