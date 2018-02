Et geet ëm eng nächst Finanzhëllef fir Griicheland. Déi zoustänneg Ministere musse jugéieren, ob Athen och déi lescht Obligatiounen erfëllt huet, fir weider Finanzhëllefen an Héicht vun 6,7 Milliarden Euro ausbezuelt ze kréien.



E weidere Sujet ass d'Reform vun der Eurozon an ob den Euro-Rettungsfong ESM an en Europäesche Rettungsfong soll ëmgewandelt ginn. Dobäi geet et ëm déi méiglech Aufgabe vun enger neier Institutioun. Decisioune solle bis Mëtt vum Joer falen. Donieft decidéieren d'Ministeren och iwwert d'Neibesetzung vum Poste vum Vizepresident vun der Europäescher Zentralbank.