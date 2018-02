Entrevue tëscht dem Xavier Bettel an dem Angela Merkel (19.02.2018) Am Fokus stoungen nieft de bilaterale Relatioune virun allem Sujeten, déi e Freideg den informellen europäesche Sommet zu Bréissel dominéieren.

🇩🇪 ass e wichtege Partner vu Lëtzebuerg a vun Europa. Dofir ass et mer wichteg gewierscht haut bei der #Bundeskanzlerin zu Berlin ze sinn an déi europäesch Erausfuerderungen ze diskutéieren. Zesumme wëlle mer dru schaffen fir d’EU ze stärken an méi no bei d’Bierger ze bréngen. pic.twitter.com/lisjfGF8xh — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 19. Februar 2018

De Xavier Bettel



An a punkto europäesch Spëtzekandidaten an transnational Lëschte ware sech d'Angela Merkel an den Xavier Bettel eens.

D'Angela Merkel iwwer d'Bierger an Europa



Den informelle Rot e Freideg wär Ausdrock vun enger ganz ambitionéierter Agenda, sot och d'Bundeskanzlerin Angela Merkel virun der Entrevue mam Premier. Et misst een elo Schrëtt fir Schrëtt maachen an et wéilt ee weiderhi versichen, de Bierger Europa méi no ze bréngen. Dëst wéilt ee mat Lëtzebuerger Hëllef erreechen.

De Xavier Bettel beim Angela Merkel (19.02.2018) Am Fokus stoungen nieft de bilaterale Relatioune virun allem Sujeten, déi e Freideg den informellen europäesche Sommet zu Bréissel dominéieren.

De Méindeg den Owend huet de Premier dann och säin Openthalt zu Berlin genotzt, fir Perséinlechkeeten auszezeechnen, dorënner de Jean Pütz, de Ranga Yogeshwar an den däitsche Journalist an Auteur Tom Hillenbrand.A senger Qualitéit als Kommunikatiouns- a Medieminister participéiert de Xavier Bettel, zesumme mam Ierfgroussherzog Guillaume an der Ierfgroussherzogin Stéphanie, un der 68. Editioun vun der Berlinale, déi en Donneschdeg ugefaangen huet. De Staatsminister kënnt an deem Kontext och mat Vertrieder vun der Lëtzebuerger Filmzeen zesummen, fir ënnert anerem iwwert Defisen ze schwätzen virun deenen d'Filmindustrie am digitalen Zäitalter steet.

COMMUNIQUÉ virun der Visitt

Xavier Bettel rencontre Angela Merkel à Berlin et assiste à la 68e Berlinale (19.02.2018)

Communiqué par: ministère d'État

Le 19 février 2018, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, se rendra à Berlin pour une visite de travail. Il aura une entrevue avec la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, et avec le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble. Les discussions porteront sur l'actualité politique internationale et européenne ainsi que sur les relations bilatérales.

En sa qualité de ministre des Communications et des Médias, il assistera avec LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière à la 68e édition du Festival international du film de Berlin.

Xavier Bettel rencontrera, entre autres, les professionnels luxembourgeois du secteur de la production audiovisuelle, pour discuter des défis auxquels l'industrie cinématographique luxembourgeoise se trouve confrontée, notamment à l'ère digitale.

Par ailleurs, le Premier ministre remettra des distinctions honorifiques à Jean Pütz, Ranga Yogeshwar et Tom Hillenbrand, et prendra part à la traditionnelle réception organisée conjointement par l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Berlin et le Lëtzebuerger Film Fong, réunissant professionnels et partenaires du secteur de la production audiovisuelle ainsi que des représentants du domaine culturel.