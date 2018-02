Internat.: Am meeschte gelies

Déi bulgaresch Ausseministesch Zaharieva sot an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt", dass d'EU Länner Éisträich, Däitschland, Dänemark a Schweden, souwéi d'Net-EU-Land Norwegen bis Mee dëst Joer wéinst der Flüchtlingskris un de Bannegrenze mam Schengenraum duerfe Kontrolle maachen. Et wier awer eng grouss Hëllef, wann dës Länner hir Kontrollen nom Mee net géife weider verlängeren.



Däitschland hat wéinst deenen héije Flüchtlingszuelen am September 2015 als éischt Land vum Schengenraum nees Kontroll un der éisträichescher Grenz agefouert. Aner Länner si nogezunn. D'EU-Kommissioun fuerdert scho méi laang, dass d'Kontrolle sollen ofgeschaaft ginn.