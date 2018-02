© AFP

Un all d'Bierger an der EU ass et deemno den Appel, sech selwer an hir Kanner impfen ze loossen. Domat géif een net nëmmen déi eege Persoun, mä och seng Matbierger protegéieren, sou den EU-Gesondheetskommissär Vytenis Andriu-Kaitis an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt".



Hien huet och drop higewisen, dass een d'Mythen a falsch Interpretatiounen iwwer Impfungen net sollt gleewen. Impfunge wieren eng wichteg Mesure fir déi ëffentlech Gesondheet ze erhalen a sollte keng Selbstverständlechkeet sinn.