D'Diskussioune lafen elo zu Bréissel, fir erauszefannen, wéi déi sollen ausgeglach ginn.





EU-Budget: Rep. Bill Wirtz



Eng ganz Rëtsch EU-Politiker mengen, dass et wéinst dem Brexit-Budgetslach elo un der Zäit ass, d'Contributiounen z'erhéijen, mee villäicht och méi wäit ze goen an der Unioun hir eege Moyenen ze ginn. Fir d’CSV-Europaparlamentarierin Viviane Reding muss virun allem emol gekuckt ginn, wat gebraucht gëtt.

D'Viviane Reding ënnersträicht, dass si fir adequat Ausgabe fir d’europäesch Sécherheet ass, dorënner d’europäesch Baussegrenzen. Bei der Agrarpolitik misst de Subventiounsmodell iwwerduecht ginn. Länner, wéi Ungarn oder Polen, déi am meeschte kréien, mee sech am mannsten un d’Reegelen halen, misste vu manner Contributioune vun der EU profitéieren dierfen. An EU-Steier? D'Viviane Reding mengt, dass een oppasse misst, ewéi eng Wierder ee benotzt, well bei enger EU-Steier géifen d'Leit sécherlech negativ reagéieren.

Grondsätzlech ass d’Viviane Reding awer der Iwwerzeegung dass d'EU hir eege Mëttel bräicht. Just och do gëtt et ee "Mee …". D'Viviane Reding huet do nach hir Bedenken, mee et misst een zukunftsorientéiert denken an agéieren.

D’Diskussiounen iwwert den EU-Budget annoncéiere sech op alle Fall hëtzeg. Beim Geld hält wéi gewinnt d’Frëndschaft dacks op.