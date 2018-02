Eng schwanger Spuenierin war Enn 2013 vun hirer Bank entlooss ginn an hat du virun de spuenesche Geriichter geklot. Déi wollten, datt den europäesche Geriichtshaff op der Fro tranchéiert, ob de Fall géint oder am Aklang mat bestoenden Directivë wier.

D’Uerteel vum europäesche Geriichtshaff ass ganz kloer. Eng Fra déi erwaarz duerf eben och entlooss ginn, wéi déi aner Mataarbechter, am Fall wou et kollektiv Licenciementer gëtt. Allerdéngs duerf d’Schwangerschaft kee Grond fir d’Entloosse sinn. Den Employeur muss aner Motivatiounen, objektiver, virleeën. De Gilles Despeux, Pressespriecher beim europäesche Geriichtshaff, erkläert, dass den Employeur dem Employé kloer an novollzéibar matdeele muss, wisou grad hie vun enger Entloossung betraff ass.



Am Fall, deen um Donneschdeg de Moien op der Cour traitéiert gouf, huet d’Geriicht selwer sech net zu den avancéierte Motiver geäussert, ma et goung aus der Argumentatioun vun der Bank déi d’Fra entlooss hat, ervir, datt si bei enger Evaluatioun ganz schlecht ofgeschnidden hätt. Deementspriechend war si eng vun de Persounen, déi vun der kollektiver Entloossung betraff war. D'Entreprise war an enger ekonomesch schwiereger Situatioun, a si huet d'Leit déi entlooss solle ginn, opgrond vun hire Performancen ausgewielt, sou de Gilles Despeux.



Den europäesche Memberstaate bleift weiderhin allerdéngs selwer iwwerlooss, ob si gesetzlech méi strikt géint d’Entloosse vu schwangere Frae virginn. Et zum Beispill ganz verbidden. D’Memberstaaten sinn awer net dozou verflicht.