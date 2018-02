© AFP

Virschau EU-Sommet / Reportage Annick Goerens



Institutionell Froen, zum Beispill iwwer d'Neiopstellung vum EU-Parlament nom Brexit an den "EU-Budget post 2020", also fir dat nächst Joerzéngt, dominéieren um Freideg den Ordre du Jour vum informelle Sommet vun de 27 Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel. E Freideg de Mëtteg geet et lass an da wäert bis e Freideg den Owend riichtduerch diskutéiert ginn ...

Ugefaange gëtt mat der neier Constellatioun vum EU-Parlament nom Brexit, mat deem 73 Plaze fräi ginn. Dobäi wär et jo nëmmen normal, dass ee mat manner Memberstaaten och manner Sëtz am Parlament hätt, schreift den EU-Rotspresident Donald Tusk a sengem Invitatiounsbéif un d'Staats- a Regierungscheffen. D'Parlament selwer huet sech dofir mat dëser Fro beschäftegt an notamment och demographesch Changementer an d'Proportionalitéit, déi ëmmer méi ofgeholl huet, ënnert d'Lupp geholl. No den Europawahlen d'nächst Joer sollen et dofir net méi 751 Sëtz ginn, ma just nach 705. Déi, déi iwwreg bleiwen, gi gehale fir eventuell nei Staaten, déi iergendwann kéinten an d'EU antrieden.Donieft geet och rieds iwwer d'Nominatioun vum EU-Kommissiounspresident. Do géingen déi europäesch Parteie jo fir d'Wahlen d'nächst Joer, genee wéi 2014, fir Spëtzekandidate plädéieren, déi den Ament net nëmmen un der Spëtzt vun de Lëschte stinn, ma och an der Course ëm d'Positioun sinn, déi aktuell vum Jean-Claude Juncker exerzéiert gëtt. An deem Kontext géing och kuerz iwwer transnational Lëschte geschwat ginn, déi awer eréischt fir d'Wahlen 2024 kéinten ëmgesat ginn.Aner institutionell Froen, fir déi déi 27 vläicht nach Zäit fannen, déi awer net missten um Freideg diskutéiert ginn, wären: d'Zuel vun EU-Kommissären an d'Fusioun vum EU-Kommissiounspresident an dem EU-Rotspresident an een eenzege Posten.Dat zweet grousst Thema um Ordre du Jour ass den MFF (multiannuel financial framework), den EU-Budget fir dat nächst Joerzéngt. An de leschten Debaten hätt een nei Prioritéite festgeluecht, dorënner d'illegal Migratioun an de Grëff ze kréien, d'europäesch Sécherheet a Verdeedegung ze verbesseren a méi Suen an den Erasmus-Programm z'investéieren. Donieft misst een awer och drun denken, dass duerch de Brexit e grousst Lach an den EU-Budget géing gerappt ginn. Ganz seriö Erausfuerderungen deemno, schreift den Donald Tusk. Et wär also gutt, d'Aarbecht ronderëm den MFF sou séier wéi méiglech ofzeschléissen.Ganz zum Schluss géing een och nach kuerz Thema Libyen abordéieren, d'Entwécklungen op Zypern an d'Consultatioun mat den EU-Bierger. E stramme Programm also fir d'Staats- an Regierungscheffen.Och den Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel ass natierlech op der Plaz a wäert nach virum Sommet un enger internationaler Konferenz iwwer d'Regioun vum Sahel deelhuelen. D'Donateurskonferenz huet als Zil déi fënnef Länner aus der afrikanescher Sahelzon ze ënnerstëtzen.Nieft weideren Hëllefen am Beräich vun der Kooperatioun, wëll d'EU zousätzlech Sue fir eng gemeinsam Militärtrupp vun de Länner Mali, Niger, Mauretanien, Burkina Faso an dem Tschad zur Verfügung stellen. Déi 5.000 Zaldote staark Unitéit soll an der Regioun géint Terrorgruppen a Passeure virgoen. D'EU wëll hir finanziell Ënnerstëtzung fir des Trupp op 100 Milliounen Euro verduebelen.D'Donnateurskonferenz virum EU-Sommet gouf gemeinsam mat der UNO an der Afrikanescher Unioun organiséiert. Nieft de Staats- a Regierungscheffen vun den afrikanesche Länner sëtzen och eng sëlleche Vertrieder vun EU-Staate mat um Dësch, nieft dem Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel och d'Bundeskanzlerin Angela Merkel an de franséische President Macron.