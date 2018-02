© ME

De Premier Xavier Bettel am Gespréich mam portugisesche Premier Antonio Costa an der Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Um Iessen en Donneschdeg den Owend am Château de Val Duchesse waren nieft dem belsche Premier, deen invitéiert hat, och nach de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel, déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel an de franséische President Emmanuel Macron.Ausserdeem ware vertrueden: Holland, Spuenien, Italien, Bulgarien, Irland, Portugal, Finnland, Polen an d'Slowakei.Iwwerem Iesse gouf iwwert d'Zukunft - och déi finanziell - vun Europa geschwat.E Freideg dierften déi Gespréicher dann am grousse Krees verdéift ginn.Communiqué par: ministère d'État

Le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel a participé, sur invitation du Premier ministre belge, Charles Michel, à un dîner informel des Chefs d'État et de gouvernement au Château de Val Duchesse, à Bruxelles, en date du 22 février 2018.

Ce dîner, en amont du Conseil européen informel du 23 février 2018, a réuni le Président de la République française, Emmanuel Macron, ainsi que la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, autour d'une table.

Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Bulgarie, l'Irlande, le Portugal, la Finlande, la Pologne et la Slovaquie étaient également représentés au niveau des Chefs d'État ou de gouvernement.