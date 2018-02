© SIP / Thierry Monasse

De Xavier Bettel



Den EU-Budget no 2020 ass um Freideg ee vun den Haaptpunkten um Ordre du Jour vum informellen Sommet zu Bréissel, dee géint Mëtteg ugefaangen huet.De Brexit wäert nämlech no 2019 e Lach vun ronn 15 Milliarden Euro an de Budget rappen an donieft fuerderen nei Erausfuerderunge wéi d'Gestioun vun der illegaler Migratioun an d'Opstocke vun der europäescher Verdeedegung enorm vill Geld."Wann awer elo jiddweree kënnt mat enger Epiciersrechnung fir ze kucke wat e bezilt a wat en erauskritt, da si mer falsch", sot an dem Kontext den Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel e Freideg kuerz virun Mëtteg.

Et wär jo schliisslech een informelle Sommet, wou keng Conclusioune géinge geholl ginn, erkläert nach de Xavier Bettel.Zweete grousse Punkt si jo institutionell Froen, notamment iwwer transnational europäesch Lëschte bei den Europawahlen 2024 a fir d'Fro vun de Spëtzekandidate fir d'Wahlen d'nächst Joer.