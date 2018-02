X

Déi afrikanesch Wüsteregioun Sahel an Europa sinn a verschiddene Saache ganz enk unenee gebonnen, och wann et op den éischten Bléck vläit net esou wierkt.Stéchwierder: Terrorismus a Migratioun. Ouni d'Hëllef vun der internationaler Communautéit kéinten dës Problemer net geléist ginn a genee dofir war e Freideg de Moien zu Bréissel nach virum informellen europäesche Sommet eng Donnateurskonferenz. Do huet déi international Communautéit decidéiert fir d'Sahel-Regioun finanziell mat 414 Milliounen Euro ze ënnerstëtzen. D'EU huet hir Hëllef vu 50 op 100 Milliounen Euro erhéicht. D'Sue sollen an en neie militäreschen Interventiounstrupp investéiert ginn, deen net just Terroristen, ma och Passeure bekämpft. D'Zil ass kloer: manner Migratioun a Richtung Europäesch Unioun.

Fir de franséische President Emmanuel Macron ass dëst Engagement vu Säite vun der EU och eng Méiglechkeet, elo Saache gutt ze maachen, déi een an der Vergaangenheet verpasst hätt.

Bannent der EU waren et ganz besonnesch Däitschland, Frankräich an Italien déi dës Iddi, fir eng militäresch Interventiounstrupp an d'Liewen ze ruffen, viru gedriwwen hunn. Am Beschte wär et awer natierlech, wann d'Sahel-Staaten selwer fir hir Sécherheet suerge kënnten, sou heescht et vun de Staats- a Regierungscheffen.