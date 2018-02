Déi britesch Regierung wëll en déifgräifenden Handelsaccord mat der EU fir d'Zäit no Mäerz 2019 aushandelen. D'Regierung zu London huet a laangen interne Berodungen hir Positioun ausgeschafft. Si soll nächste Freideg vun der Premierministesch Theresa May annoncéiert ginn.



Den Donald Tusk huet sengersäits nom EU-Sommet zu Bréissel kloer gemaach, et kéint kee Bannemaart à la carte ginn. Dat hätt een och ëmmer sou gesot. Den Donald Tusk strieft un, datt um nächste Sommet am Mäerz en Entworf iwwert déi zukünfteg Relatiounen ze presentéieren.



Op hirem informelle Sommet hunn d'Vertrieder vun de 27 anere Memberstaaten hirersäits festgehalen, an Zukunft méi Sue fir d'Lutte géint déi illegal Migratioun, d'Sécherheet an d'Verdeedegung auszeginn. D'Finanzen ze plangen ass dës Kéier besonnesch schwéier, well de Brexit e Lach vu bis zu 14 Milliarden d'Joer hannerloosse wäert. Spéitstens 2021 wäert London wuel keng Bäiträg méi bezuelen. Dem Rotspresident no kéint et schwéier ginn, nach dëst Joer en Accord iwwert den zukünftege Finanzkader fir d'EU ze fannen.