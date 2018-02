Et wier enttäuschend ze gesinn, wéi sech des Länner entwéckelt hunn. Dat sot den SPD-Politiker e Méindeg de Moien am Interview um Bayerischen Rundfunk.



Den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker ass zanter e Sonndeg op Visite an de Länner vum fréiere Jugoslawien souwéi Bulgarien. E Méindeg gëtt hien a Serbien erwaart.



D'EU-Kommissioun hat Uganks Februar hir Virstellungen iwwert den EU-Bäitrëtt vun de Westbalkanlänner virgestallt. De Günter Verheugen hält den EU-Elargissement ënner bestëmmte Konditioune fir méiglech. Allerdéngs wier d'Europäesch Unioun drop ugewisen, dass dee ganze Kontinent sech eens ass. Hie rechent awer net domat, dass et séier virugeet.