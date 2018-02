© Frank Elsen

EU-Agrarpolitik: Rep. Frank Elsen



Aktuell huet de Klimawandel e groussen Impakt op d'Landwirtschaft. Dowéinst fuerdert déi europäesch Kommissioun, datt déi gemeinsam EU-Agrarpolitik an Zukunft nach méi kompetitiv an nohalteg gëtt. D'Zil ass et, déi natierlech Ressourcen an d'Biodiversitéit besser ze protegéieren. An dat soll eben an den nächste Jore mat Hëllef vu politescher a finanzieller Ënnerstëtzung geléist ginn. An deem Kontext gëtt den Ament vill iwwert den EU-Budget diskutéiert ...

... dat well dës Suen e groussen Impakt op d'Revenue vun de Baueren hunn. Dowéinst wëll d'EU-Kommissioun déi staatlech Subside verbesseren an d'Recetten ënnert de Bauere méi equitabel verdeelen. Wéi eng konkret Mesurë sollen ëmgesat ginn, kuckt d'Kommissioun den Ament awer nach. Et gëtt a vill Richtungen iwwerluecht. De Pierre Bascou vun der Kommissioun denkt zum Beispill un d'Méiglechkeet vu verschidde Plafonge fir Hëllefen, och e System vun Degressivitéit vun de Payementer - gestaffelt no der Gréisst vun de Bauerenhäff - géif studéiert ginn, e bessere Ciblage géif ugestrieft ginn oder eng Aide aux revenus fir spezifesch Besoinen, zum Beispill fir jonk Baueren, kéint een envisagéieren.An deem Kontext solle bis Enn Mee vun der Juncker-Kommissioun Gesetzespropositioune gemaach ginn. D'Zil ass et, déi gemeinsam EU-Agrarpolitik nach méi flexibel ze maachen. Dowéinst kënnen d'EU-Memberstaaten an Zukunft hir eege Strategie op d'Been stellen. Dës muss awer vun der Kommissioun validéiert ginn. Hei am Land wéilt ee jiddefalls eng Landwirtschaft schafen, déi méi performant a kompetitiv ass, betount den Agrarminister Fernand Etgen: D'Agrarpolitik hätt dozou bäigedroen, datt mer lieweg Raim hunn. Dofir misst een d'Mesurë bäibehalen, fir déi ländlech Raim ze stäerken. An de Lien tëscht Landwirtschaft a Fuerschung misst ausgebaut ginn, fir Äntwerten op déi grouss Defisen ze fannen.37 Prozent vum EU-Budget fléissen den Ament an d'Dotatioune fir d'Landwirtschaft. An deem Kontext haten déi 27 Staats- a Regierungscheffen um EU-Sommet de leschte Freiden iwwert d'Zukunftsperspektiven beroden. Bei esou enger Zomm wier et normal, esou de Pierre Bascou, datt d'Agrarpolitik an de Memberlänner intensiv diskutéiert gëtt.Aktuell schaffe 44 Millioune Leit an Europa an der Landwirtschaft. An der Unioun gëtt et eng 500 Milliounen Konsumenten.