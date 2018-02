© AFP

Et wier en feig Dot. Ëmbréngen oder Aschüchtere vu Journalisten huet keng Plaz an Europa an an kenger Demokratie, sou de Kommissiounschef.De Journalist Kuciak a seng Verloobte goufen doheem erschoss. D'Police gesäit en Zesummenhank mat senger Aarbecht, déi speziell de Steierbedruch viséiert.Den Ament hat hien iwwer méiglech Relatiounen tëscht dubiéise Geschäftsleit, organiséierter Kriminalitéit an de Sozialdemokrate recherchéiert, déi den Ament an der Slowakei um Pouvoir sinn.