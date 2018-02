Zënter e Sonndeg ass den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker op Visite a 6 Länner am westleche Balkan, déi an Zukunft der EU kéinte bäitrieden.

Mat der Visite duerch Mazedonien, Albanien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina a Kosovo wëll de Jean-Claude Juncker virun allem awer Hoffnung maachen. Schonn 2025 wieren éischt Bäitrëtt méiglech.

Bis dohi wäerten awer net alleguerten d’Balkan-Staaten opgeholl ginn. Dat wier just een Opmonterungsdatum huet de Jean-Claude Juncker viru senger Rees annoncéiert, deen d'Defise senge Successeuren iwwerléisst. Dowéinst ginn déi 6 Regierungen an de potentielle Memberstaaten opgefuerdert, méi op Reformen ze pochen, fir méi Demokratie ze suergen, d'Korruptioun z’ënnerbannen, d'Pressefräiheet ze garantéieren, d’Wirtschaft ze relancéieren an d’Konflikter tëscht de Länner ze léisen.



Just Staaten, déi konkret Kritären erfëllen, géife fir e Bäitrëtt a Fro kommen, esou d’EU-Kommissioun. Wann déi 6 Länner eben eng kloer Perspektiv hätten, wier d’EU bereet se opzehuelen. En Dënschdeg war de Kommissiounspresident a Montenegro, wou hien eng Entrevue mam Premier Duško Marković hat. Bis ewell huet de Montenegro jo schonn eng sëlleche Reformen ëmgesat. Dowéinst huet d’Land am Verglach mat anere Balkan-Staate schonn e grousse Schrëtt no vir gemaach, betount de Jean-Claude Juncker.

D'Adhesioun vum Montenegro wier awer ofhängeg vun den Efforten, déi d’Land géif maachen, esou de Kommissiounspresident weider. Eng 18 Milliounen Leit, déi an de 6 Balkan-Staate liewen, wunnen aktuell an engem stabillen Environnement. Eleng dowéinst wier den Interessi vun der EU grouss, fir dëse Länner eng Perspektive ze ginn. Eben och dem Montenegro.

Am Summer, respektiv am Hierscht wëll d'EU-Kommissioun konkret Strategiepläng fir déi 6 Bäitrëttslänner publizéieren. Am Kader vun der bulgarescher Presidence ass dann och Enn Mee ee West-Balkan-Sommet zu Sofia geplangt. Dat well d’Bulgaren de Bäitrëttsverhandlunge mat hiren Nopeschlänner aus dem Balkan onbedéngt een neie Schwong wëlle ginn.