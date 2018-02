Dat 120 Säite laangt Dokument soll déi wiesentlech Froe klären, déi sech direkt op d'Trennung vun der EU bezéien. Dozou gehéieren déi zukünfteg Rechter vun den EU-Bierger a Groussbritannien, d'Grenz tëscht Irland an Nordirland souwéi déi finanziell Fuerderungen u London. Dokument soll vun der EU-Kommissioun ofgeseent ginn.



D'EU a Groussbritannien haten am Dezember en Accord fonnt, dat obwuel nach eng ganz Partie Froen iwwert den Austrëtt net gekläert sinn. D'EU-Staats- a Regierungscheffen haten doropshin gréng Luucht ginn, fir mat de Verhandlungen iwwert eng Iwwergangsphas, wéi se vu London gewënscht gouf, an den zukünftege Relatiounen tëscht béide Säiten, unzefänken. An dësem Punkt erhofft sech d'EU dës Woch méi Kloerheet driwwer, wat London sech konkret virstellt.

Schottland a Wales wëlle sech iwwert de Wee vu Gesetzer virum Afloss vun der britescher Regierung nom Brexit protegéieren. Kompetenzen, déi bis ewell ënnert der Tutelle vu Bréissel stoungen, sollen nom Brexit un Edinburgh a Cardiff iwwerdroe ginn an net u London, wéi d'Regierunge vu Schottland a Wales en Dënschdeg bekannt ginn hunn.



Edinburgh a Cardiff hu gréisser Kompetenzen an de Beräicher vun der Fëscherei an der Landwirtschaft. Si hunn iwwerdeems en Accord mat der britescher Regierung, dass London an dëse Beräicher normalerweis net ouni d'Zoustëmmung vun deene betraffene Regiounen Gesetzer duerf änneren. Allerdéngs refuséiert d'Regierung vun der Premierministesch Theresa May, dass Schottland a Wales nom Brexit verschidde Beräicher op hir Manéier reegelen. London fuerdert eenheetlech Reegelen fir de ganze britesche Wirtschaftsraum. Schottland a Wales hunn domat gedreet, géint d'Brexit-Gesetz ze stëmmen.