Detailer sollen am Laf vum Donneschdeg de Moie bekannt gemaach ginn. Iwwert den Detachement vu Salariéeë gëtt schonn zanter méi laang gestridden. Op Basis vun der initialer EU-Direktiv aus dem Joer 1996, kann eng Firma e Salarié op bestëmmten Zäit an en anert Land schécken, fir do ze schaffen a dobäi weider Cotisatiounen wéi am Heemechtsland bezuelen.



Den Ost-Elargissement vun der EU huet allerdéngs dozou gefouert, dass Entreprisen aus Polen an aner osteuropäesch Länner des Reegelung intensiv notzen. Déi 28 Memberlänner hate sech am Oktober zejoert op d'Reform gëeenegt. Deemno sollen Detachementer an Zukunft op maximal 18 Méint limitéiert sinn. No 12 Méint muss eng Demande fir eng Verlängerung gemaach ginn. Déi nei Reegelung soll 4 Joer nodeems se votéiert gouf a Kraaft trieden.