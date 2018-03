© Didier Weber/RTL

Dat well d'Präisser vun de Loyeren an d'Spekulatioune vu Wunnengen hei am Land drastesch zouhuelen. Weider Defise bleiwen d’Inflatioun an den Educatiounssystem. D’Flüchtlingskris an de Brexit iwwerdeems preoccupéieren d'Leit op europäeschem Niveau. Ënnert anerem, well de Brexit vill mediatiséiert gëtt.