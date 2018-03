© AFP Archivbild

D'Theresa May wëll d'Positioun vu London, wat déi zukünfteg Relatioune mat der EU betreffen, am Detail duerleeën. Mat Spannung gëtt virun allem erwaart, ob et hier geléngt eng Léisung ze presentéieren, déi iwwerzeegt, wéi an Zukunft Grenzkontrollen tëscht dem briteschen Nordirland an dem EU-Memberland Irland kënne verhënnert ginn.



E Mëttwoch hat si ganz kritesch op d'Propose vum EU-Chefnegociateur Michel Barnier reagéiert, deemno Nordirland am Noutfall de Facto sollt Member vum EU-Bannemaart a vun der Zollunioun bleiwen. Déi britesch Premierministesch sot doropshin, dass de Projet vun der EU, sou wéi e presentéiert gouf, de gemeinsame britesche Marché géif ënnergruewen an d'Integritéit vu Groussbritannien menacéiert. Keen ee britesche Premier kéint dem jee eng Kéier zoustëmmen, sou d'Cheffin aus der Downing Street.