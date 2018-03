© Katarina Ivesic

Lag vun de Grondrechter an der EU / Rep. Claudia Kollwelter



De Rapport gouf en Donneschdeg mat enger Majoritéit vun Zweedrëttel am Europaparlament zu Bréissel ugeholl. Rapporteur ass den CSV-Europadeputéierten Frank Engel, deen der Lëtzebuerger Presse um Freideg de Rapport presentéiert huet.

Et misst een zu enger gemeinsamer Logik vun der Gouvernance an Europa kommen, betount den CSV-Europadeputéierte Frank Engel, déi een einfach nach net huet.



De Frank Engel: Villäicht kréie mir se eng Kéier, mir kënne se kaum erzwéngen, mä mir wäerte se brauchen, wa mir déi Unioun wëllen an Zukunft beieneen halen. Mir kënnen net dauerhaft op total verschidde Manéiere Politik maachen an d'Justiz operéiere loossen, dat geet net. Mir kënnen eis net an en dauerhafte Konflikt mat eenzelne Memberstaten erabeweegen an et ännert sech awer näischt.



A Punkto Migratioun geet aus dem Rapport ervir, datt net weiderhi soll gemaach ginn, wéi wann een d'Migratioun nach iergendwann eng Kéier géif stoppen. Migratioun an dëse Kontinent eran a vun hei fort, huet et ëmmer ginn an doru wäert sech näischt änneren. Et wier jo och u sech kee Problem.



De Frank Engel: Et muss een allerdéngs iergendwann dozou kommen, soss verléiert d'Politik all d'Glafwierdegkeet, datt een dat Phänomen nees maitriséiert. Ech mengen net, datt d'Bierger eis virwerfen, datt Migratioun stattfënnt, ech mengen, datt d'Bierger eis virwerfen, datt Migratioun egal wéi stattfënnt an datt d'Politik an déi Instrumenter, iwwert déi déi ëffentlech Muecht verfügt, net kontrolléiert a se net am Grëff huet.



D'Migratioun misst organiséiert a strukturéiert sinn, an dat zum Beispill iwwer legal Weeër, fir an Europa ze kommen.



De Frank Engel: De Moment maache mir am Fong weider näischt, wéi eis e Schutzwall opriichten an dee mir dann ëmmer méi wäit op den afrikanesche Kontinent verlageren, mat dubiéisen Accorden, wéi der Tierkei a Libyen. Wat eigentlech kenger Zort vu politescher Ethik, menger Meenung no entsprécht.



Wat d'Relatiounen tëscht der EU a Polen oder Ungarn ugeet, schwätzt de Frank Engel vun enger schwiereger Situatioun.



De Frank Engel: Einfach well et, ähnlech wéi an Ungarn, esou ass, datt déi polnesch Regierung sech eng Freed draus mécht, fir all Kritik, déi mir un hirer Demarche artikuléieren, ëmzemënzen an eng Attack géint Polen, d'polnescht Vollek, déi polnesch Natioun, de polnesche Staat.

Vue datt d'Medien an deene Länner ëmmer méi monopoliséiert sinn, kommen déi Messagen, déi Europa wëll ginn, bei de Leit net un. De Frank Engel hofft, datt wann dës Situatioun bis laang genuch gedauert huet, et och erëm besser gëtt.