Polen: EU dreet mat Artikel 7 (02.03.2018) Mat Hëllef vum Artikel 7 soll Polen d’Stëmmrecht bei wichtegen Decisiounen entzunn kréien. Donieft kréien d’Medien Propaganda an Zensur reprochéiert.

Bis Ënn Mäerz muss déi polnesch Regierung eng sëlleche Reformen iwwerschaffen. Wa se dat net mécht, wäerten déi 27 Staats- a Regierungschefen am Abrëll driwwer ofstëmmen ob Polen géint europäesch Grondrechter verstouss huet. Fir den Artikel 7 awer kënnen ze applizéieren, misst de Conseil unanim ofstëmmen. Ma schonn am Virfeld hat den ungaresche Premier Viktor Orban annoncéiert, wëllen de Vote ze blockéieren. Dat wär e Problem vun der EU, datt Staaten, déi aus der rechtstaatlecher Rumm erausfalen, sech alliéieren an e Vote blockéieren, sou de Frank Engel.E grousse Problem ass awer och, datt déi nationalkonservatif PIS-Partei déi ëffentlech-rechtlech Medie kontrolléiert. Dowéinst kritt se vu Kritiker Propaganda an Zensur reprochéiert. An deem Kontext, gouf an de leschte Méint uechtert d’Land manifestéiert.