Jean Asselborn iwwer Stoltax: Muss ee Féiss um Buedem halen (05.03.2018) Nom US-President Trump senger Ukënnegung iwwer Taxen op importéierte Stol an Aluminium wiisst d'Suerg iwwert e weltwäiten Handelskrich.

Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker wëllt als Reaktioun Wuerenimporter aus den USA an d'EU mat Taxe beleeën, wouropshin den Donald Trump iwwer Twitter mat Taxen op europäesch Autoe gedreet huet. D'EU muss egal wéi reagéieren, erkläert de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn.





De Jean Asselborn



Et misst een d'Féiss elo mol um Buedem halen. D'Reaktioun vun der EU wier eng richteg Mesure, virun allem well een nach net weess, wat d'Administratioun Trump wäert maachen. Do wieren eng Rei Leit derbäi, déi dat guer net wéilten. Dat wier u sech eng Katastroph, well et den Ufank vun engem Handelskrich wier, deen duerch déi ganz Welt kéint goen.

Lëtzebuerg wier net wéineg vun amerikaneschen Taxen op Stolproduite betraff, e groussen Deel vun der Skyline vu San Francisco an New York si mat Putteren aus dem Déifferdenger ArcelorMittal-Wierk gebaut ginn. All Joers ginn 10% vun den 2,4 Milliounen Tonnen zu Lëtzebuerg produzéiertem Stol an Amerika exportéiert.