© RTL Radio Lëtzebuerg / Annick Goerens

Den Donald Tusk huet am Kontext vun der Visitt am Grand-Duché seng Virstellungen iwwert déi zukünfteg Relatioune mat Groussbritannien nom Brexit presentéiert. "Mir wëlle keng Mauer bauen, mä enk Frënn a Partner bleiwen”, dat sot den EU-Rotspresident Donald Tusk e Mëttwoch de Mëtteg am Senningerschlass zu Lëtzebuerg, wou hien d’Richtlinne virgestallt huet fir déi zukünfteg Bezéiung tëscht den 27 EU-Staaten a Groussbritannien.

Ma well déi britesch Premier Ministesch Theresa May kloer gemaach huet, dass si d’Zollunioun, d'Jurisdictioun vum Europäesche Geriichtshaff an den europäesche Bannemaart wäerte verloossen, bleift just nach eng Optioun, nämlech ee Fräihandelsofkommes.



„Ech proposéieren, dass mir versichen, een Handelsofkommes ofschléissen fir all d'Secteuren an ouni Besteierung op Wueren. Sou wéi och aner Handelsaccorden, mussen d'Déngschtleeschtungen adresséiert ginn a wat d'Fëscherei ugeet, sollte mer de géigesäitegen Accès op Zonen, wou gefëscht gëtt, an op Ressourcë bäibehalen. Dës positiv Approche ännert awer näischt um einfache Fakt, dass mir wéinst dem Brexit auserneen dréiwen. En fait, wäert et dat éischt Fräihandelsofkommes an der Geschicht sinn, wat d'wirtschaftlech Relatiounen net stäerkt, ma manner enk mécht.“ Dat sot den EU-Rotspresident Donald Tusk.

An Zukunft wëll d‘EU an enger Partie Domainer ganz enk mat Groussbritannien zesummeschaffen, déi wären: Éischtens e gemeinsame Kampf géint den Terrorismus, zweetens EU-Programmer an der Fuerschung, Innovatioun, Educatioun a Kultur zesumme promouvéieren an drëttens verhënneren, dass de Loftverkéier ofbrécht.



D'Diskussiounen iwwer dës Richtlinne missten sou séier wéi méiglech ufänken. Déi nächst Geleeënheet kënnt schonn an gutt 2 Woche, wou sech d'EU Staats- an Regierungscheffen um Sommet zu Bréissel treffen.