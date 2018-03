Et war fir déi éischte Kéier, dass d'EU Kommissioun de Sujet vun der aggressiver Steierpolitik vu 7 EU-Memberlänner esou ënnerstrach huet, wéi e Mëttwoch.

Internat.: Am meeschte gelies

Steierpolitik um Pranger (07.03.2018) Et war fir déi éischte Kéier, dass d'EU Kommissioun de Sujet vun der aggressiver Steierpolitik vu 7 EU-Memberlänner esou ënnerstrach huet, wéi e Mëttwoch.

Den EU-Kommissär Pierre Moscovici huet d’Betribsbesteierung vu Länner, wéi ënnert anerem Lëtzebuerg, der Belsch, Holland an Irland kritiséiert, si géifen d’Fairness an d’Gläichstellung vum Bannemaart ënnergruewen. Membere vun der Lëtzebuerger Finanz- a Budgetskommissioun vun der Chamber konnten der EU-Kommissioun hir Approche iwwerdeems net novollzéien, Rulinge wieren hei am Land rar ginn, Lëtzebuerg géif ënnert den aneren EU-Länner keng Ausnam duerstellen.