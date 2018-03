Wat geschitt nom Brexit? Gëtt Groussbritannien e grousse Konkurrent fir d'Lëtzebuerger Finanzplaz? Wat geschitt mat der Grenz tëscht Irland an Nord-Irland? Wou steiere mer mat engem Fräihandelsaccord hin an wat geschitt a puncto Verdeedegungspolitik? D'Deputéiert aus der aussepolitescher Kommissioun um Krautmaart kruten um Donneschdeg e puer Äntwerten op hir Froen.

Simon McDonald iwwert de Brexit



De Sir Simon McDonald, de Chef vum briteschen Diplomaten-Service an den héchste Beamten am briteschen Ausseministère, war nämlech zu Lëtzebuerg, fir mat den Deputéierten iwwer de Brexit ze schwätzen. Fir d'Lëtzebuerger Parlament ass virun allem den zukünftegen Handelsaccord wichteg, erkläert de President vun der Aussepolitescher Kommissioun Marc Angel.



Et ass déi éischte Kéier, datt d'Unioun en Handelsvertrag muss féieren, mat deem d'Situatioun net méi einfach, mä méi komplizéiert gëtt. Wann deen da bis ofgeschloss ass, muss och d'Parlament ganz opmierksam sinn, well dësen Accord jo och Beräicher vun nationaler Kompetenz an Interessi ofdeckt.



Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar wollt virun allem wëssen, wéi et mat der City of London viru geet. De briteschen Diplomat huet d'Rumeure confirméiert, dass et net auszeschléisse wier, dass London nom Brexit zu engem groussen Offshore-Zenter gëtt, mat ganz niddrege Steiere fir Betriber.



Dat géif dann och vill Froen zu der Finanzplaz Lëtzebuerg mat sech bréngen, well ee quasi virun der Hausdier e grousse Konkurrent géif kréien, dat mat Offshore-Strukturen, wou ee gemengt hat, datt een déi definitiv lass wier. Dëst géif Lëtzebuerg an eng ganz schwiereg Situatioun géif bréngen. Et wär jo schliisslech och gesot ginn, dass et besser wär, d'Kapital géing an Europa bleiwen amplaz op Singapur oder New York ze goen, erkläert de Laurent Mosar.



Wéi evoluéiert de Rôle vu Groussbritannien, wat déi gemeinsam Sécherheetspolitik ubelaangt? Dat wollt den DP-Deputéierte Gusty Graas wëssen. Et brauch een net ze fäerten, datt si sech méi an d'Äerm vun den Amerikaner geheien. Well déi Obligatiounen, déi d'Britte vis-à-vis vun der Nato hunn, géifen duerch de Brexit net a Fro gestallt ginn.



Fir de Grenz-Problem tëscht Irland an Nord-Irland oder op Gibraltar am méi klenge Mooss, géing et natierlech nach keng Léisungsvirschléi ginn, kritiséiert de gréngen Deputéierte Claude Adam no der Entrevue. Natierlech kéint de Simon McDonald als Diplomat keng politesch Aussoe maachen, ma et misst een awer oppassen, dës wichteg Fro net éiweg virun sech hin ze drécken.



De Simon McDonald war awer zouversiichtlech, datt een a puncto Irland an Nord-Irland mat Zoll-Arrangementer, och ouni an der Zollunioun ze sinn, eppes kéint hikréien. De Marc Angel ass do awer der Meenung, datt dëst net esou einfach kéint ginn.