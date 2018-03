De Jean-Claude Hollerich gëtt domat de Successeur vum Münchener Kardinol Reinhard Marx, deen no zwou Mandatsperioden net méi konnt erëmgewielt ginn. Hie stoung zanter 2012 un der Spëtzt vun der COMECE, déi 1980 an d'Liewe geruff gouf, ee Joer no den éischten Direktwahle vum Europaparlament.







His Excellency Mgr. Jean-Claude Hollerich S.J., Archbishop of #Luxembourg, elected President of @ComeceEu for a 5 years mandate.



Follow our news ➡️ https://t.co/OgtpkGcdL4 pic.twitter.com/c79OO5VjVw — COMECE.eu (@ComeceEu) March 8, 2018

Wir gratulieren dem Nachfolger von Kardinal Reinhard Marx an der COMECE-Spitze: Es ist der Luxemburger Erzbischof Jean-Claude Hollerich. Morgen im Gespräch bei uns! https://t.co/C5iERHzJDz — Vatican News (@vaticannews_de) March 8, 2018

An dëser Kommissioun sinn d'Bëschofskonferenze vun deenen 28 Memberlänner vun der Europäescher Unioun vertrueden. Dat permanent Sekretariat vun der Bëschofskommissioun huet hire Siège zu Bréissel. D'Bëscheef vun der COMECE kommen zwee Mol d'Joer fir hir Vollversammlung zesummen. D'Kommissioun observéiert an analyséiert politesch Entwécklungen an informéiert bannent der Kierch.De Jean-Claude Hollerich, deen zanter 2011 Äerzbëschof vu Lëtzebuerg ass, léisst wéi gesot de Reinhard Marx um Presidenteposten of. Dësen huet an engem leschten Interview mat der kathoulescher Noriichtenagence KNA een nach méi intensiven Dialog an Europa gefuerdert. Besonnesch d'Kierche kéinten d'Basis vum Dialog fërderen, sou de Münchener Kardinol.