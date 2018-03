© AFP Archivbild

Déi Affär wier ofgesot, zitéiert de Spiegel en EU-Beamten. Et géif ganz einfach näischt ze soe ginn. Als Grond fir d'Ofso hätten déi däitsch Vertrieder erkläert, datt et während de Koalitiounsverhandlungen absolut keng Zäit ginn hätt, sech mat EU-Froen ze beschäftegen.



D'Merkel an de Macron haten am Dezember annoncéiert, beim Sommet an zwou Wochen gemeinsam Pläng fir eng Reform vun der Eurozon virzestellen.