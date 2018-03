Liewensmëttel via Internet

A 25 Memberlänner, der Schwäiz an a Norwegen gouf déi Kontroll gemaach.Iwwer 1.100 Sitte goufen op deem Wee vun den eenzelnen nationale Kontrollinstanzen iwwerpréift. 779 dovunner hu Produiten offréiert, déi net konform waren zu der Legislatioun a Saachen Etiquettage oder Autorisatioun vu verschiddenen Ingredienten.Zu Lëtzebuerg huet d'Securité alimentaire 26 Sitten iwwerpréift. A 16 Fäll goufen Non-Conformitéite festgestallt.Vun de Lëtzebuerger Autoritéite gëtt dofir weiderhin zur Virsiicht geroden, wa Liewensmëttel via Internet bestallt a Kaf ginn.Communiqué par: ministère de la Santé

La Commission européenne vient de publier les résultats des premiers contrôles coordonnés de denrées alimentaires vendues par Internet, menés au cours de l'année 2017 par 25 États membres, la Suisse et la Norvège.

Ainsi, 1.100 sites Internet ont été vérifiés par les autorités de contrôle officiel des denrées alimentaires quant à l'offre de compléments alimentaires avec des nouveaux aliments (Novel Food) ou des allégations thérapeutiques non autorisés dans l'Union européenne.

779 sites Internet offraient des produits qui n'étaient pas conformes à la législation alimentaire en terme d'étiquetage, de fausses allégations ou par manque d'autorisation pour certains ingrédients.

La prudence reste de mise!

Pour le Luxembourg, les agents de l'unité «aliments spéciaux et étiquetage» de la Division de la sécurité alimentaire ont contribué à ce vaste programme de contrôle en contrôlant 26 sites proposant de nombreux produits aux consommateurs luxembourgeois.

16 de ces sites proposaient des produits non conformes. Ces non-conformités ont été signalées via le système AAC ou RASFF par la Division de la sécurité alimentaire aux autorités des États qui hébergent les sites non-conformes. Des contrôles et avertissements ont également été effectués pour des sociétés qui se trouvent au Luxembourg.

Le taux élevé de non-conformités de produits alimentaires vendus sur Internet confirme les mises en garde sur les achats en ligne de compléments alimentaires déjà émises par la Division de la sécurité alimentaire dans sa brochure Les compléments alimentaires: remèdes miracles ou fausses promesses?.

Les autorités luxembourgeoises réitèrent aux consommateurs leurs recommandations à la plus grande prudence lors de leurs achats de denrées alimentaires sur Internet.