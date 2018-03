© AFP-Archiv

"60 Prozent vun der europäescher Populatioun liewen a Stied. A Saache Klimachangement ass et deemno an de Stied, wou een am meeschte beweege kann." Dat sot e Méindeg de Moien de Vize-President vun der Europäescher Kommissioun Maros Sefcovic an der Chamber."Grouss Stied musse méi intelligent mat Energie versuergt ginn. Den Trafic muss an Zukunft besser a méi effizient gestéiert ginn. D'Emissioune musse gedréckt ginn."De Maros Sefcovic huet am deem Kontext Lëtzebuerg fir säin Engagement an enger fortschrëttlecher Ëmwelt- an Energiepolitik gelueft. Virun allem fir d'Kooperatioun mat Estland fir e grousse Wandpark an der Ostsee.