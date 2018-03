Juncker a Barnier wëllen Dossier Brexit acceleréieren (13.03.2018) Den EU-Kommissiounspresident Juncker an de Chef-Negociateur Barnier wëllen den Dossier Brexit acceleréieren.

Bréissel huet London opgefuerdert, fir séier eng kloer Positioun zu den zukünftege Relatiounen tëscht Groussbritannien an der EU ze huelen.Et bleift nach ee Joer iwwereg fir dass aus de politesche Rieden Accorden a fest Zousoe ginn esou de Jean-Claude Juncker.Deen huet och vun der Geleeënheet am Europaparlament profitéiert fir ze ënnersträichen dass een am Dossier US-Import-Taxen net einfach wäert nokucken.D'EU wäert hir Industrie an d'Leit déi do schaffen schonn ze verdeedege wëssen esou de Juncker.