Blummen op där Plaz, wou den Ex-Agent a seng Duechter fonnt goufen. © AFP Archivbild

Nieft Groussbritannien sinn eng ganz Partie Memberlänner dovun iwwerzeegt, dass Russland fir d'Attack mat Nervegëft op de fréieren Duebel-Agent Sergej Skripal an deem seng Duechter responsabel ass. De briteschen Ausseminister Boris Johnson informéiert seng Homologen a gesäit och den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.



Kuerz nodeems de russesche President Wladimir Putin e Sonndeg erëm gewielt gouf, huet hien op en Neits betount, dass säi Land näischt mat der Attack op de Skripal a seng Duechter ze dinn hätt. Russland hätt dës Substanz net an hätt all seng chemesch Waffen ënnert der Kontroll vun internationalen Observateuren zerstéiert.



Onofhängeg Experten sollen iwwerdeems elo Prouwe vum Nervegëft analyséieren. Vertrieder vun der Organisatioun fir de Verbuet vu chemesche Waffen zu Den Haag ginn dofir e Méindeg a Groussbritannien erwaart. D'Prouwe sollen, den Donnéeë vum briteschen Ausseministère no, an internationale Laboratoiren iwwerpréift ginn. Dat soll op d'mannst zwou Wochen daueren.