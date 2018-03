Wéi et vu Säite vun der EU Kommissioun heescht, wieren och Gespréicher mam amerikaneschen Handelsminister Wilbur Ross geplangt. D'Stroftaxe vu 25% op Stol an 10% op Aluminium trieden e Freideg a Kraaft. Just Kanada a Mexiko si virleefeg ausgeschloss. Den US President Trump huet och Exceptioune fir Australien an Aussiicht gestallt. An engem Telefonsgespréich mam Wilbur Ross hat d'EU Handelskommissärin Malmström schonn am Virfeld betount, dass d'EU als enken Alliéierte vun den USA a Sécherheetsfroen erwaart, komplett vun dëse Mesuren ausgeschloss ze ginn.



E Méindeg huet och de franséische Finanzminister Bruno Le Maire d'USA opgefuerdert d'EU vun de geplangte Stroftaxen ze verschounen. Mat dëser Mesure géifen d'USA hir eegen Alliéiert treffen, sou de Le Maire während Gespréicher mat sengem amerikaneschen Homolog um Bord vum Conseil vun de G20-Finanzminister zu Buenos Aires. D'EU an d'USA sollte probéieren eng Léisung tëscht Alliéierten ze fannen. Do virdrun hat och schonn den neien däitsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier mam amerikaneschen Handelsminister iwwert déi annoncéiert Stroftaxen geschwat. Hie sot dono, dass nach eng Chance géif bestoen, dass d'EU vun dësen Taxen verschount bleift.