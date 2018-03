Zu Lëtzebuerg leeft et drop eraus, dass d'Europawahlen 2019 e Sonndeg 26. Mee wieren. Dat wier den éischte Weekend vun der Päischtvakanz.

D'Fraktiounen am Europaparlament haten d'Period vum 23. bis 26. Mee och scho proposéiert.



Normalerweis wieren d'Wahlen am Juni. Mä op Demande vu verschiddene Länner gouf den Datum no vir verréckelt.