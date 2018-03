D'EU wëll dowéinst an Zukunft den Ëmsaz vun deene betraffene Konzerner besteieren. Aus engem Aarbechtsdokument geet ervir, dass d'Kommissioun e Steiertaux vun dräi Prozent proposéiert. Betraff sinn Entreprise mat engem weltwäite Joresëmsaz vun iwwer 750 Milliounen Euro souwéi engem Chiffre d'Affaires vun op d'mannst 50 Milliounen an Europa. Dorënner géifen no Donnéeën aus EU-Kreesser Konzerner wéi Facebook oder Twitter falen, Airbnb oder nach Uber. Exceptioune sollen iwwerdeems fir Servicer gëllen, déi Musek, Videoen oder Spiller offréieren souwéi Entreprisen déi am E-Commerce aktiv sinn.