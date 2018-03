© RTL Télé Lëtzebuerg

EU-Sommet mat sensibelen Themen / Reportage Annick Goerens



Et wäerte wéineg Conclusiounen op dësem Sommet geholl ginn, well ze vill Themen um Ordre du Jour sinn, dat war en Donneschdeg de Mëtteg d’Gefill vum Premierminister Xavier Bettel bei senger Arrivée um EU-Sommet zu Bréissel. Um Agenda stinn nämlech ganz divers Themen, dorënner de Brexit, déi presuméiertGëftattack op en Duebelagent a Groussbritannien, de Welthandel an d’Relatioun mat den USA, d’Reform vun der Eurozone an d’Zukunft vun engem digitalen Europa.A besonnesch de leschte Punkt dierft fir de Grand-Duché interessant ginn. D’EU-Kommissioun hat jo schonn e Mëttwoch déi nei Pläng fir d’Besteierung vu groussen Internet-Entreprise presentéiert. Fir vill Memberlänner ass et jo ganz schwiereg fir ënner anerem Entreprise wéi déi sougenannte GAFA’en (Google, Apple, Facebook an Amazon) ze besteieren, well dës Betriber a ville Länner iwwerhaapt keng physesch Präsenz méi hunn a just do musse Steiere bezuelen, wou si och e Sëtz hunn.D’Kommissioun huet konkret Léisungspropose geliwwert. Lëtzebuerg spillt an dem Kontext awer op Zäit a fuerdert, dass ee méi wäit misst kucken, wéi just d’Europäesch Unioun. Et soll een op d’Propose vun der OECD, (der internationaler Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung) waarden, sou de Xavier Bettel. Fir de Lëtzebuerger Premier dierft een hei net kuerzfristeg denken, mä et misst villméi eng global Léisung fonnt ginn, déi dann och am Interêt vun Europa ass.Sou séier géingen dës Propose vun der Kommissioun souwisou net ëmgesat ginn, erkläert de Premier, se missten elo emol fir d’éischt analyséiert ginn.Wéi ass d’Reaktioun vum EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker op d’Lëtzebuerger Positioun? Am Fong fënnt de Jean-Claude Juncker d'Positioun vun de Lëtzebuerger Regierung novollzéibar, ma wann all Land sech dat erauspickt, wat him konvenéiert, dat géing et schwéier ginn eng Léisung ze fannen.D’Besteierung kënnt awer eréischt beim Owesiessen op den Dësch, a wäert dem engen oder anere wuel oder iwwel den Appetit verdierwen.