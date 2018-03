Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

Um Freideg wëllen d'EU-Staats- a Regierungscheffen ouni Groussbritannien d'Leitlinne fir d'Brexit-Verhandlungen iwwert déi zukünfteg Relatioune festleeën. Si refuséieren, dass London sech beim Accès fir den EU-Bannemaart a bestëmmte Wirtschaftsberäicher d'Korinten aus dem Kuch pickt.Dono kommen op Demande vum franséische President Emmanuel Macron dann déi 19 Staats- a Regierungscheffe vun der Eurozon beienee. Dobäi geet et virun allem ëm méiglech nei Finanzmëttel fir d'Währungsunioun an hiren Zweck. De Macron huet en eegene Budget a Milliardenhéicht fir d'Eurozon proposéiert. Aus dësem sollen Zukunftsinvestitiounen an Nohëllefe fir Länner a Wirtschaftskrisen finanzéiert ginn. Dat geet verschiddenen Eurolänner awer ze wäit.