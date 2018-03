© AFP

D'EU-Staats a Regierungscheffen hu sech en Donneschdeg kloer un d'Säit vu Groussbritannien gestallt an hunn haart Mesure géintiwwer Russland annoncéiert. D'EU huet an tëscht hiren Ambassadeur vu Moskau zeréck geruff. Et wier heegst wahrscheinlech, dass Russland fir d'Attack mat Nervegëft op de fréieren Duebel-Agent responsabel wier, heescht et an enger gemeinsam Deklaratioun vun deenen 28 Memberlänner. Fir d'Attack op de russeschen Ex-Spioun géif et keng aner plausibel Erklärung ginn.