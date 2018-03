D’Affär ronderëm d’Promotioun vum däitsche Martin Selmayr huet en Donneschdeg virum Optakt vum Fréijoerssommet een neien Héichpunkt erreecht. De Chef de Cabinet vum EU-Kommissiounspresident ass jo am Februar op de Poste vum Generalsekretär vun der EU-Kommissioun nominéiert ginn, dem héchsten administrativen Amt bannent der Institutioun. Zanterhier gouf virun allem den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker fir dës Decisioun massiv kritiséiert an elo dreet de Lëtzebuerger ze kënnegen.





Juncker a Selmayr/Reportage Annick Goerens



Et géing ee jo mengen, dass bei engem sou stramm gefëllten Agenda, mat globale Krisen à la Skripal-Affär an Evitéiere vun engem weltwäiten Handelssträit an den donieft Dauer-EU-Erausfuerderunge wéi de Brexit, d’Besteierung vun Internet-Entreprisen an d’Reform vun der Eurozon genuch um Ordre du Jour stéing, fir d’Beamten an d’Politiker ze beschäftegen.



Ma e grousst Thema um Rand vum EU-Sommet war nach ëmmer d’Nominatioun vum Martin Selmayr.



Virum Sommet hat sech déi konservativ, europäesch Vollekspartei EVP, där ënnert anerem de Jean-Claude Juncker, d’Angela Merkel an de Martin Selmayr ugehéieren, traditionell Rendezvous ginn, fir sech iwwer déi grouss Froe vum Sommet am Viraus ofzestëmmen. An do wär et, wéi "Spiege"l a "Politico" schreiwen, zu engem Eclat komm.



De Kommissiounspresident hat es wuel genuch, no wochelaanger Kritik huet hie viru senge Partei-Kollegen gejaut a gesot, et wär seng Affär, wien hie géing als Generalsekretär designéieren. Donieft wären d’Wierder gefall:"De Selmayr wäert net goen" an duerno och nach "Wann hie geet, da ginn ech och".



Nu ass et natierlech net déi éischte Kéier, dass de Mann un der Spëtzt vun der EU domadder dreet ze kënnegen, ma et weist awer, dass d’Mooss vum Jean-Claude Juncker voll ass. D’EU-Parlament huet sech nämlech och an der ganzer Affär géint hire Kommissiounspresident gestallt an d’Nominatioun vum Selmayr schaarf condamnéiert.



Elo muss sech d’Kommissioun also entscheeden, wat méi wichteg ass: d’Karriär vum Martin Selmayr, ouni deen de Jean-Claude Juncker interne Sourcen no komplett verluer wär oder d’Credibilitéit vun der EU.