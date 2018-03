© afp

Vill Diskussiounen a Conclusioune goufen op de Sommet am Juni rapportéiert. Ma a punkto Brexit, Skripal-Affär an Handelssträit mat den USA hunn d’Europäer e Freideg mat enger Stëmm geschwat an Entscheedunge geholl.





EU-Sommet zu Bréissel/Reportage Annick Goerens



Et war bannent zwou Minutte gedoen an ënnerschriwwen. Schonn eleng dorunner mierkt een, dass sech déi 27 Staats- a Regierungscheffen unanime eens waren a punkto Brexit. D’Britte kréien also elo offiziell d’Méiglechkeet, fir hir Relatioune mat der EU, no der Transitiounsphas an där näischt ännert an déi bis Enn 2020 dauert, an engem Fräihandelsofkommes ze negociéieren. De Premier Xavier Bettel ënnersträicht, dass een awer gesäit, dass wichteg Punkten an déi richteg Richtung tranchéiert gi sinn. Eben och d'Rechter vun de Bierger a Groussbritannien, iwwert d'Paiement, mä iwwer Irland géifen et nach oppe Froe ginn. Och d'Services financiers waren ernimmt ginn, wat fir de Premier ee wichtege Volet war. D'Finanzservicer sinn an eng Annexe vum Brexit-Dokument integréiert ginn.A punkto Handel koum jo während dem Sommet d’Nouvelle, dass d’USA Europa nach bis den 1. Mee mat Stroftaxe verschounen. Dëst wier eigentlech eng gutt a schlecht Noriicht, esou de Premier Xavier Bettel. Hie sot Europa hätt a sech eng Waff widder dem Kapp an d'Ausso vun den USA wier, entweder fannt dir elo mat eis eng Léisung oder mir maache genau esou weider. Positiv wier awer, dass den Donald Trump verstanen huet, dass déi aner Länner géingen zesummenhalen an dass een en Deal mat ganz Europa misst maachen. Negativ wier awer, dass een net genau wéisst, wéi et géing weidergoen.Et misst ee bei den Negociatioune mat den USA awer ganz virsiichteg sinn, betount de Xavier Bettel, well wann een zum Beispill fir d’Amerikaner a punkto Autoen eng Ausnam mécht, da géingen natierlech och aner Länner, wéi Japan an der Rei stoen a froen.