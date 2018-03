Aner Sujete sinn d'Visafräiheet, de Sträit ëm d'Produktioun vu Gas virun Zypern an déi tierkesch Offensive an der syrescher Regioun Afrin.



Et gëtt och iwwert d'Spannunge mat Griicheland an der Ägäis an d'Inhaftéierung vun zwee griichesche Grenzzaldoten an der Tierkei geschwat. D'EU-Länner haten am Virfeld den tierkesche Manöver am Mëttelmier schaarf kritiséiert. D'EU-Spëtzt erwaart schwiereg Gespréicher. D'Tierkei ass zanter 2005 Bäitrëttskandidat. Allerdéngs leien d'Gespréicher den Ament op Äis, wéinst der Manéier wéi den tierkesche President Erdogan no der Putschtentative am Joer 2016 géint seng Géigner virgaangen ass.