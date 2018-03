739 nei Affären a 699 Uerteeler fir d'Cour an 917 nei Affären an 895 Uerteeler fir den Tribunal sinn déi genee Chifferen vum Europäesche Geriichtshaff.

„D'Cour an den Tribunal hunn d'lescht Joer bal genee souvill Affären ofgeschloss, wéi se der mat neie befaasst goufen!“: Dat war eng Ausso vum Pressespriecher vum Europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg zu deem sengem Bilan 2017.

739 nei Affären a 699 Uerteeler fir d'Cour an 917 nei Affären an 895 Uerteeler fir den Tribunal sinn déi genee Chifferen an deem Kontext. Awer net nëmmen dorop war de Gilles Despeux haut houfreg! Um Europäesche Geriichtshaff ass een nämlech och frou doriwwer, dass a béiden Instanzen d'Dauer vun de Prozedure konnt no ënne gedréckt ginn.