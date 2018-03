Internat.: Am meeschte gelies

Réimer Verträg zielen als Fundament vun der EU (26.03.2018) D'lescht Joer gouf de 60. Anniversaire vun de réimesche Verträg gefeiert. Europa huet eng grouss Geschicht a sécher och nach eng laang Zukunft viru sech.

D'Réimer Verträg, déi 1957 ënnerschriwwe goufen, gëllen als Fundament fir déi haiteg Europäesch Unioun. Scho mat der CECA, der Europäescher Communautéit fir Kuel an Eisen, hätt d'Iddi vun engem gemeinsamen Europa ugefaangen. Dat war de Paräisser Traité vun 1951.



Den historeschen Dag vum 25. Mäerz 1957 stoung e Méindeg nach eemol am "Haus vun Europa" hei zu Lëtzebuerg am Fokus.

Nieft Lëtzebuerg stoungen deemools mat der Bundesrepublik Däitschland, Frankräich, der Belsch, Holland an Italien 6 Länner un der Wéi vun der réimescher Erklärung. De Projet Europa huet mëttlerweil 61 Joer. Dat sinn och iwwer 6 Joerzéngt u Fridden.